Макрон выразил надежду на завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Эммануэль Макрон надеется на завершение пандемии в 2022 году. Президент отметил, что Франции ещё предстоят трудные недели, ведь страна проходит через пятую волну коронавируса, передает телеканал «Известия». Французский лидер призвал граждан сделать прививку. 5 млн жителей страны пока не вакцинировались. Ранее Франция обновила антирекорд по числу заболевших.

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