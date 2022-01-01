Байден решил поговорить по телефону с Зеленским

Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден намерен позвонить коллеге из Украины Владимиру Зеленскому 2 января. Предполагается, что Вашингтон обсудит актуальную повестку дня и выразит Киеву поддержку, передает телеканал «Известия». Традиционно среди основных вопросов — телефонные переговоры Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли 30 декабря. Отмечается, что кризис на Украине был в центре диалога лидеров РФ и США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.