Цены на перелеты по РФ в новогодние праздники взлетели на 20-100%

В последние дни перед Новым годом средняя стоимость авиабилетов в самые популярные российские города для поездок в период январских праздников взлетела на 20–100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из предоставленного «Известиям» исследования сервиса «Купибилет».

Аналитики travel-tech сервиса проанализировали данные по «импульсивным» покупкам авиабилетов на российские и зарубежные направления за несколько дней до Нового года и сравнили их с прошлогодним периодом.

Результаты представлены с учетом позднего (с 20 по 29 декабря) бронирования авиабилетов на январские праздники в 2021 году в сравнении с аналогичным периодом бронирования в 2020 году.

Среди 10 наиболее популярных городов для поездок в январские праздники средняя стоимость авиабилета в одну сторону при позднем бронировании больше всего выросла в Ростов-на-Дону — на 107% (до 7,4 тыс. рублей). На 75% (до 7,3 тыс.) вырос средний чек на рейсы в Екатеринбург, на 60% (до 6,7 тыс.) — в Санкт-Петербург, на 57% (до 7,4 тыс.) — в Симферополь, на 56% — в Краснодар (до 6,9 тыс.) и Москву (6 тыс.). В Казань средний ценник вырос на 52% (до 6,1 тыс.), в Калининград — на 38% (6,4 тыс.), Новосибирск — на 20% (до 7,2 тыс.) и в Сочи — на 19% (5,4 тыс.).

Средний чек за билет «туда-обратно» больше всего вырос в Краснодар — на 96% (до 15,6 тыс. рублей), в Екатеринбург — на 83% (13,9 тыс.), Санкт-Петербург — на 64% (11,4 тыс.), Москву — на 61% (10,6 тыс.), Новосибирск — на 58% (16,1 тыс.), Ростов-на-Дону — на 52% (11,9 тыс.). В Симферополь средний циник вырос на 31% (до 13,2 тыс.), в Сочи — на 19% (12,2 тыс.).

«Можно в целом отметить снижение туристического потока на путешествия практически по всем внутренним направлениям в 2021 году по сравнению с 2020» в период январских праздников, сказали «Известиям» в сервисе «Купибилет».

Популярность перелетов на новогодние праздники в Москву упала на 35%, в Сочи — на 31%, Екатеринбург — на 26%, Краснодар — на 67%, Симферополь — на 58%, Калининград — на 48%, Казань — на 61%, Новосибирск — на 50% и в Ростов-на-Дону на 76%.

Одной из причин снижения популярности путешествий внутри России может быть доступность большего числа зарубежных направлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, указали в «Купибилет».

«Лишь Санкт-Петербургу удалось сохранить турпоток примерно на том же уровне, увеличив его на 2%, даже несмотря на возрастание цены на билеты более чем на 60%», — отметил представитель сервиса.

Самыми популярными странами для поездок на январские праздники стали Турция, Армения, Азербайджан, Молдова, Киргизия, ОАЭ, Беларусь, Египет, Кипр и Венгрия. В последние три страны авиасообщение было закрыто год назад. Популярность поездок снизилась только в Турцию, на 38%. Туда же выросла средняя стоимость авиабилетов: в одну сторону в 1,9 раза (до 11,5 тыс. рублей), туда-обратно — на 25% (до 20 тыс.). В остальные перечисленные страны средний чек уменьшился по сравнению с прошлым годом.