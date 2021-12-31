Для многих 2021-й был очень непростым годом. Мы продолжали бороться с эпидемией и трудностями, которые сопутствуют ей.

Продолжали эту борьбу все: врачи, волонтеры, благотворители, ученые, государство. Не оставалась в стороне от этой работы и Русская Православная Церковь. В такое нелегкое время важны были усилия каждого человека. И всем вместе удалось сделать невероятно много.

Только в Москве больше 1000 человек записались на курсы православных добровольцев «красных зон». Бухгалтеры и полицейские, водители троллейбусов и топ-менеджеры, студенты и преподаватели вузов — к нам пришли самые разные и просто удивительные люди. Все они, понимая риск, на который идут, решили помогать — потому что не могли иначе.

В декабре я вместе с нашими добровольцами поздравлял с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым пациентов в ковидном госпитале в Сокольниках и на ВДНХ. Здесь лежат тысячи людей, и всем им очень нужны забота и внимание, доброе слово.

Наши добровольцы помогают ухаживать за больными, перестилать постель, мыть голову, это всё очень важно, особенно если человека перевели в отделение после месяцев реанимации.

Волонтеры трудятся каждый день — и утром, и вечером, и на праздники, и в будни. Но особое чувство было вчера. В больнице, в том месте, где человеку очень одиноко, особенно чувствуется необходимость праздника. Представляете, каково это — встречать Новый год в больнице?

Мы принесли подарки, добровольцы разукрасили СИЗы (костюмы защиты), подошли к каждому. У всех было очень светлое чувство. Благодарили и больные, и персонал.

Христос там, где страдает человек. Там, где боль и страх. Он рядом со всеми, кто нуждается в помощи и утешении. И я верю и знаю, что Господь, Своим рождением на земле обновивший естество и время, обновит и силы пациентов и всех, кто сейчас страдает, просветит их сердца.

Помощь, конечно, нужна не только в Москве. И не только в больницах.

К нам обращаются люди в беде со всей страны. В этом году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы открыли федеральную церковную горячую линию помощи 8-800-70-70-222. По круглосуточному бесплатному номеру каждый нуждающийся человек может позвонить и попросить о помощи. Менее чем за год к нам поступило около 33 тысяч звонков.

Бывают случаи, когда людям буквально нечего есть. Одна женщина с онкобольным сыном неделями варила сыну картошку, а сама питалась картофельным отваром. Ей подсказали телефон нашей горячей линии соседи по дому. Продуктовая помощь оказалась для её семьи спасением.

У многодетной семьи в Самарской области произошло страшное горе: сгорел дом, а в нем маленький ребенок. Сгорело все имущество. Мы со своей стороны помогали, чем могли — передали продуктовую помощь, всю необходимую технику для съемной квартиры: газовую плиту, стиральную машину, микроволновую печь и всё, что необходимо на первое время.

В конце года мы запустили новый проект mirom.help. На этом сайте мы предлагаем пожертвовать средства для помощи тем, кто попал в беду. На нашу круглосуточную горячую линию поступает все больше звонков, и часто это люди, которым больше никто не может помочь, кроме нас с вами. Многим не на что купить дрова, уголь, не хватает денег на лекарства.

Ведь в маленьких городах и селах иная ситуация, чем в Москве или региональных центрах. Как правило, там нет ни одной благотворительной организации или фонда, государственные социальные работники тоже трудятся на пределе своих сил. А Церковь есть практически везде, и наши приходы, центры гуманитарной помощи (их сейчас уже 236), приюты для мам (таких 78), приюты для бездомных (более 90) и многие другие церковные организации находятся там, где помощь нужна больше всего.

Перед нами не стоит задачи заменить собой государство, дублировать чьи-то функции. Но мы не можем не помогать.

Благотворительность, служение страдающим людям — в природе самой Церкви. Мы хотим исполнить призыв Христа к милосердию, любви к ближнему, и поэтому особое внимание стараемся уделить самым обездоленным и нуждающимся людям. Мы приглашаем к этому служению всех, чье сердце отзывается на чужую боль, кто готов прийти на помощь.

Автор — председатель Синодального отдела по благотворительности, руководитель православной службы помощи «Милосердие»

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