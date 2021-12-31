Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Столичное метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. Московские центральные диаметры закроются в 02:30. 66 маршрутов наземного транспорта работают всю ночь, 91 — до 03:30. В графике существующих ночных маршрутов ничего не изменится, сообщает телеканал «Известия». 1 января на метро, МЦК, в автобусах и трамваях проезд — бесплатный.

Поздравление президента покажут на 17 тыс. экранов в поездах и на эскалаторах, а также на 18 дорожных экранах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.