Экс-сенатор США Маркс отметил важность разговора Путина и Байдена

Бывший американский сенатор-республиканец Брюс Маркс в пятницу, 31 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

«Я бы не назвал это переговорами, это скорее обсуждение, где президенты делились своим мнением. Я не думаю, что глобально это на что-то повлияло, но очень важно, что они переговорили — значит, они все еще открыты к диалогу», — отметил он.

Политик подчеркнул, что даже если президенты и говорят между собой, они всё равно в первую очередь обращаются к определенной аудитории. То есть слова Байдена в разговоре с Путиным в большей степени были обращены к американцам — так, американский лидер пытается предстать в образе «твердого» политика в глазах населения США.

«Конечно, господин Путин не хочет дополнительных санкций против России и это, как мне кажется, в его силах предотвратить. Поэтому, если со стороны России в адрес Украины никаких действий не будет, то и санкции не последуют. И все это подконтрольно Путину. Байден хочет казаться «твердым» в отношениях с Путиным. Слава богу, что они все обсудили и теперь мы можем спокойно пойти отмечать Новый год и надеяться на хорошие отношения между странами в 2022-м», — пояснил Маркс.

По его мнению, НАТО не станет расширяться на границах с Россией и вряд ли альянс в ближайшем будущем примет в свой состав Украину.

«Мне кажется, Украине нужно притормозить. У них в стране и без того есть сложности, к тому же скоро там выборы президента. Не думаю, что это здравое решение — присоединиться к НАТО до выборов нового президента. Здесь обеим сторонам — Украине и США — стоило бы отложить данный вопрос», — сказал экс-сенатор.

31 декабря депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что разговор Владимира Путина и Джо Байдена дал понять, что «всё идет по договоренности». Он подчеркнул, что главный приоритет в предстоящих переговорах России и США — это конкретные результаты.

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, разговор глав государств был деловой, содержательный. По его словам, Путин и Байден условились продолжить диалог в новом году.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).