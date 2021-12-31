Власти Украины одобрили программу обустройства границы с РФ

На Украине одобрили программу обустройства границы с РФ. Объем финансирования из бюджета — $1,33 млрд ,передает телеканал «Известия». Кабмин принял новые меры усиления защиты границы. Программа рассчитана на ближайшие пять лет. В 2022 году предполагается обустроить 1, 6 км границы с РФ и 1 км границы с Белоруссией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.