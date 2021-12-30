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Трое жителей Иркутска ожидают суда за вырубку леса на 165 млн рублей

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Прокуратура Октябрьского района Иркутска утвердила обвинительное заключение в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в незаконной заготовке древесины на 165 млн рублей. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры и ГУ МВД России по региону.

По версии следствие, в 2017–2019 годах пятеро должностных лиц различных органов лесхоза под видом санитарных рубок организовали нелегальную заготовку древесины. На территории Баланского лесничества было добыто 13 тыс. кубометров леса. Фиктивный акт о необходимости санитарно-оздоровительных мероприятий изготовила их соучастница, которая работала в областном центре защиты леса. пишет ИА IrkutskMedia.

К вырубке были привлечены 15 работников предприятия, возглавляемого другим соучастником преступной схемы. При этом мужчины не знали о том, что рубят деревья незаконно.

Общий размер ущерба составит более 165 млн рублей. На имущество фигурантов на сумму около 120 млн наложен арест.

В зависимости от роли и степени участия трое жителей Иркутска обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения. Дела в отношении двух соучастников выделены в отдельные производства.

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