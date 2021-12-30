Работу по вывозу мусора усилят в Новосибирской области во время праздников

В Новосибирской области в первые дни 2022 года намерены усилить работу по вывозу мусора. Соответствующее решение было принято в связи с увеличением количества отходов в период праздников, сообщили в пресс-службе регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск».

«В новогодние каникулы на территории региона будет работать более 350 единиц автотранспорта. Также подготовлена резервная техника», — цитирует гендиректора компании Ларису Анисимову издание VN.ru.

По ее словам, все машины оснащены системой ГЛОНАСС и мобильными терминалами контроля. Таким образом можно будет отслеживать сбор, транспортировку и выгрузку отходов на полигоны.

Как отмечает издание VN.ru, в новогодние праздники контейнерные площадки для мусора переполняются в два раза быстрее.