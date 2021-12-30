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Ставка по ипотеке упала до 7,59%

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Ставка по ипотеке в России упала до минимума с июня, составив 7,59%. Процентное значение в ноябре снижалось третий месяц подряд, сообщает телеканал «Известия». Средний срок жилищного кредита вырос до рекордных 254,2 месяца — это чуть больше 21 года. Количество выданных займов упало на 2,7%, до 157,5 тыс. Одновременно увеличился на 1,9% объем ипотеки — до ₽510,1 млрд. Портфель ссуд за ноябрь вырос на 0,2%, до 11,44 трлн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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