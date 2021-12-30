С 1 января Саратов станет вторым по площади городом России

Саратов будет вторым по величине городом России. Обойти не удастся только Москву. Территория станет больше за счет присоединения 54 населенных пунктов, сообщает телеканал «Известия». Площадь города увеличится до 2,1 тыс. кв. км. Население Саратова достигнет почти 900 тыс. человек. Объединение территорий произойдет с 1 января 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.