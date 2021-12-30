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Властей Красноуральска обязали возвести новые очистные сооружения

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Суд обязал администрацию города Красноуральска (Свердловская область) построить новые очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки природоохранной прокуратуры выяснилось, что в реку Кушайка сливаются сточные воды. Источником загрязнения оказались старые очистные сооружения в микрорайоне Пригородный, которые уже отслужили свой срок, пишет ТагилСити.ру.

В лаборатории установили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ многократно превышена по аммоний-иону, нитрит-иону, фосфат-иону, по взвешенным веществам, поверхностно-активным веществам, нефтепродуктам.

Природоохранный прокурор по результатам проверки обратился в суд. Администрацию Красноуральска обязали изыскать средства на строительство новых очистных сооружений.

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