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В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

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В РФ предложили ввести новый налоговый вычет. 13% можно возвращать, например, за покупку автомобиля. Соответствующее предложение уже направлено в Министерство труда и соцзащиты страны, сообщает телеканал «Известия». Сумму, с которой будет вычет, предложено ограничить 1 млн рублей. При покупке машины смогут вернуть 130 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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