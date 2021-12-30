Подрядчику на Ставрополье вынесли приговор за хищение 9 млн рублей

Суд в Невинномысске (Ставропольский край) вынес приговор предпринимателю, который обвинялся в хищении 9 млн рублей при строительстве тоннеля. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Установлено, что в 2012 году с компанией «СПВ+» был заключен контракт на строительство тоннеля под железной дорогой Невинномысск – Минеральные Воды. Работы велись в 2012–2013 годы.

По данным следствия, гендиректор подрядной организации предъявил в управление капстроительства поддельные акты о выполненных работах с завышенными объемами. Ущерб городскому бюджету составит 9 млн рублей, пишет NewsTracker.

Летом 2016 года было возбуждено уголовное дело. 29 декабря 2021-го Невинномысский городской суд вынес приговор. Предпринимателя признали виновным в хищении и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.