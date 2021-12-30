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Главу подведомственной Росрыболовству компании заподозрили в мошенничестве

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Бывший врио гендиректора ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственное предприятие Росрыболовства) Сергей Харьков стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом «Известия» узнали в четверг, 30 декабря.

По версии следствия, Харьков, возглавивший предприятие в апреле 2017 года, использовал стандартную схему незаконного обогащения — фиктивное трудоустройство. По его указанию отдел кадров госкомпании принял на работу сына его супруги Егора Михеева. Фактически родственник никакие обязанности не выполнял, но в штате числился почти год: с декабря 2018 года по ноябрь 2019-го. За это время он успел заработать более 700 тыс. рублей, а при увольнении получил бонус еще почти на 200 тыс.

Уголовное дело в отношении Харькова и Михеева было возбуждено накануне, расследование ведется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы и штраф.

На сайте Росрыболовства Сергей Харьков до сих пор значится как врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс», однако на сайте предприятия в новогоднем поздравлении от руководителя указана другая фамилия — Алексея Романовича.

ФГУП «Нацрыбресурс» в числе прочего занимается созданием рыбных кластеров в России, добывает водные биоресурсы, участвует в проектах по реконструкции ГТС рыбных портов, создает условия для воссоздания портовой инфраструктуры в рыбных терминалах морских портов, а также ремонтирует и строит суда рыбопромыслового флота. Филиалы предприятия есть в восьми регионах страны.

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