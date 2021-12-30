Дорожные камеры установят в Калуге и шести районах Калужской области

В Калуге и еще шести районах Калужской области 30 декабря установят передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на региональный ЦОДД, комплексы «Паркон» появятся на улицах Ленина, Грабцевское шоссе, Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Площадь Победы и Степана Разина.

Комплексы «Стрелка» установят на трех участках трассы М-3 «Украина» в Бабынинском и Мещовском районах. И еще несколько комплексов оборудуют на региональных и федеральных трассах в Дзержинском, Перемышльском, Малоярославецком и Жуковском районах.