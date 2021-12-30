Ульяновские школьные маршруты продлят до кварталов многодетных семей

Власти Ульяновска приняли решение продлить маршруты школьных автобусов до кварталов сел Луговое и Карлинское, Г и Д Заволжского района. Там жилье строят многодетные семьи. Об этом сообщила глава городского управления образования Светлана Куликова.

По ее словам, региональное правительство передало в безвозмездное пользование городу два новых школьных автобуса марки «ПАЗ». Решение о продлении их маршрутов было принято по просьбам жителей.

Ulpravda.ru уточняет, что в Ульяновске на данный момент действует 21 школьный маршрут. По ним из 19 населенных пунктов пригорода в 17 школ перевозится порядка 1 тыс. школьников. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками, тахографами и соответствуют ГОСТу. Маршруты согласованы с ГИБДД. Автобусы проходят техосмотр каждые полгода.

С начала года в Ульяновске произошло 75 ДТП с участием детей. В них погибли два ребенка, а 84 получили травмы. Выросло количество детей, пострадавших во время управления велосипедом, мопедом или мотоциклом.