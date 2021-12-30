Северный флот получил хрустальные компас и глобус

В гидрографическую службу Северного флота доставили «Хрустальный глобус» и «Хрустальный компас». Это кубки, которые Северный флот получил за экспедиции в Арктику.

В пресс-службе СФ объяснили появление кубков: по результатам работы с 2015 по 2018 год, которую проводили военные исследователи, удалось открыть и описать более 30 новых географических объектов. Речь идет об островах, бухтах и мысах на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Призы будут храниться в гидрографической службе в течение двух недель. Лауреаты премии Русского географического общества получили также денежный приз, 500 тыс. рублей, пишет ИА «Би-порт».