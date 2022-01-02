Рубль в 2022 году имеет неплохие шансы на укрепление, хотя начало года может оказаться нервозным. В пользу российской валюты играет жесткая политика Центробанка, а риски, как всегда, лежат в плоскости геополитики, а также в решениях американского финансового регулятора, который столкнулся с крайне высоким инфляционным давлением.

В начале января пройдут переговоры в формате Россия–США по вопросам безопасности и контролю над вооружениями, а также в формате Россия–НАТО по схожей проблематике. От результатов этих встреч во многом зависит геополитический фон на ближайшие месяцы. Если стороны не прекратят конфронтацию, то рублю будет сложно воспользоваться другими преимуществами.

Главным позитивным фактором для нацвалюты в наступившем году выступает жесткая денежная политика ЦБ. После повышения ставки до 8,5% на декабрьском заседании регулятора рубль оказался чуть не единственной валютой в мире с реальной положительной доходностью, хотя ее размер и кажется микроскопическим. Динамика роста цен в январе станет определяющей. Если наметится замедление инфляции, нерезиденты могут резко нарастить объемы инвестиций в российские долговые бумаги, повторив ситуацию начала пандемии, когда ожидания снижения ставки ЦБ и динамика ОФЗ помогли рублю укрепить свои позиции. Приток капитала вполне способен компенсировать давление со стороны исполнения бюджетного правила. Вряд ли ставка регулятора поднимется на более значимую величину. Поэтому уровни доходности около 8,5% по 10-летним ОФЗ становятся привлекательными для долгосрочных инвестиций и краткосрочных спекуляций.

В 2022 году «Открытие Research» ожидает замедление инфляции, которое, вероятно, не будет слишком быстрым, как предполагают в ЦБ, но вполне достаточным для роста ожиданий смягчения денежной политики. Ставка регулятора к концу года может оказаться на 100+ базисных пунктов ниже текущих значений. Соответственно, ожидания начала цикла смягчения станут стартовым сигналом для ралли в рубле.

Кроме того, снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Цена нефти (Brent) $70 за баррель достаточно комфортна как для производителей, так и для потребителей. В январе 2022-го котировки вряд ли опустятся ниже этого значения. Более того, вероятность торговли около $75–80 также остается высокой. Мы предполагаем, что к концу 2022 года цена всё же опустится ближе к $70 за баррель, но останется комфортной для торгового баланса и счета текущих операций России.

Во второй половине года сезонное ухудшение текущего счета РФ, бюджетное правило и сохраняющаяся геополитическая премия, которая в какой-то степени сохранится, будут стимулировать повышенную волатильность, поэтому рубль может ослабнуть от 70–72 до 73–75 за доллар.

В базовом сценарии мы ожидаем к концу года доллар около 70 рублей, а евро около 77,7. Однако среднегодовой курс может составить 68,6 за доллар и 77,8 за евро. Естественно, что при реализации негативного геополитического сценария подобный прогноз вряд ли состоится, но пока мы оцениваем вероятность такого хода событий как очень низкую.

Еще одним важным моментом для рубля станет начало цикла ужесточения со стороны Федеральной резервной системы США. Американская инфляция находится на крайне высоком уровне, что начинает формировать долгосрочные экономические риски. Поэтому ФРС уже к марту 2022 года предполагает свернуть программу покупки облигаций, а затем приступить к повышению ставки.

Если еще несколько месяцев назад рынок ожидал два повышения ставки в 2022-м, то в конце декабря эти ожидания выросли до трех повышений, или до 1% на конец года. Соответственно, рост доходности доллара неизбежно отразится на прочих рискованных активах, и рубль не исключение. Однако давление со стороны американской валюты во втором полугодии также вписывается в наш базовый сценарий, который предполагает укрепление в первые шесть месяцев и более слабый курс во вторые.

В остальном при отсутствии новых геополитических осложнений рубль имеет все шансы на относительно спокойный и даже позитивный год. И повышение ставки ФРС вряд ли принесет доллару реальную положительную доходность в обозримом будущем. Поэтому после негативной реакции рынков нацвалюта стабилизируется и будет способна на укрепление, так как наличие реальной положительной доходности выступает одним из параметров поддержания ценовой стабильности в рублевой зоне.

Автор — ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков

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