Умер актер из сериалов «Каменская» и «Государственная граница»

Умер актер Владимир Поночевный, известный по сериалам «Каменская» и «Государственная граница». Ему было 82 года. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает «Российская газета».

Уточняется, что артиста театра и кино не стало 29 декабря в результате последствий перенесенного COVID-19.

Поночевный родился 13 июня 1939 года. Еще будучи студентом ВГИКа, он дебютировал в кинематографе, сыграв в фильме «Юность наших отцов». В 1961 года он стал выпускником ВГИКа, закончив обучение на актерском отделении.

Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как «Полосатое счастье», «Внимание! В городе волшебник!», «Государственная граница», «Сыновья уходят в бой», «Время выбрало нас», а также «Каменская-1».