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Глава IIHF сообщил о намерении провести МЧМ летом 2022 года

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Молодежный чемпионат мира может пройти летом 2022 года, заявил глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Работа по организации турнира начнется в январе. Матчи, где засчитаны технические поражения, будут сыграны заново. На первенстве выступит та же возрастная группа. МЧМ-2022 по хоккею отменили из-за коронавируса. Такое решение принято после вспышки заражения в трех сборных. В матчах группового этапа командам России, Чехии и США присудили техническое поражение. В частности, в нашей сборной положительный тест сдал нападающий Матвей Мичков.

Матч со Словакией должен был пройти 30 декабря. По мнению спортивных экспертов, подобные правила обесценивают смысл любого чемпионата.

«Если попадается один человек на допинг-контроле, то результат не аннулируется для команды. Дисквалифицируется один игрок или пара игроков, которые попались на допинг-контроле. Почему нельзя проще? Люди, которые сдали положительный тест, — их отправить на карантин, ну а команда будет играть без этих двух игроков», — прокомментировал ситуацию заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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