Путин забросил семь шайб в хоккейной игре с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей после переговоров. Товарищеский матч прошел в рамках Ночной хоккейной лиги. Лидеры стран с ветеранами спорта вышли на лед комплекса «Стрельна Арена» в Санкт-Петербурге, передает телеканал «Известия». Путин и Лукашенко в команде «белых» играли против «красных». «Белые» победили со счётом 18:7, российский лидер забил семь шайб, а президент Белоруссии две.

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