Злоумышленники вынесли из супермаркета в Москве алкоголь на 15 тыс. рублей

Неизвестные ограбили магазин «Пятерочка» на севере Москвы. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло ранее в этот день. По данным телеканала, злоумышленники были заинтересованы только в краже алкоголя. В результате магазин понес ущерб в размере 15 тыс. рублей.

С места происшествия неизвестные скрылись на автомобиле каршеринга. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

В апреле прошлого года мужчина украл из магазина в центре Москвы бутылку виски стоимостью почти 13 тыс. рублей.

В феврале 2020 года сообщалось о задержании мужчины, который украл бутылку элитного коньяка Louis Royer Eloge Grande Champagne за 66 тыс. рублей и разбил его, убегая.