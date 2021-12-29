Сроки строительства ледовой арены в АмГУ Благовещенска сорваны

На территории Амурского государственного университета в Благовещенске так и не начали строить ледовую арену. Таким образом, ее не удастся сдать в следующем году, как планировалось.

Причина — в недобросовестности подрядчика, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. Строить объект должна была компания из Казани. С ней договор расторгли, решается вопрос о внесении организации в перечень недобросовестных.

Нового подрядчика должны выбрать в 2022 году. Сдать объект планируется в 2023-м. По словам губернатора, он держит этот вопрос на контроле.

Средства на строительство в размере порядка 280 млн рублей уже выделены из регионального бюджета. Будущая площадка получила название «Гагарин Арена». На ней смогут заниматься не только спортсмены-хоккеисты и студенты вуза, но и все желающие.

Ледовая арена должна включать в себя стандартное хоккейное поле, зрительские трибуны на 300 посадочных мест, четыре раздевалки, тренажерный зал, подсобные помещения и душевые, пишет Амурская служба новостей.