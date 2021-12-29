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В Дубне 11-летний школьник замерз насмерть

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11-летний мальчик насмерть замерз в Подмосковье. Тело школьника обнаружили в Дубне вечером 28 декабря. Утром 27 декабря ребенок вышел из дома и отправился в школу. Однако до учебного заведения мальчик так и не добрался, сообщает телеканал «Известия». По одной из версий, ребенок сел не на тот автобус и заблудился. По факту трагедии прокуратура и СК проводят проверки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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