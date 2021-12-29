Чаще жениться стали на Камчатке

На Камчатке за 2021 год выросло количество браков. Итоги года подвели по данным отделов загс и архивного дела региона.

ИА KamchatkaMedia отмечает, что этот год в отделах загс региона начался с новой традиции поздравления молодоженов: на церемонии бракосочетания им вручают приветственный адрес с подписью губернатора Владимира Солодова.

В течение года загсы регистрировали браки в честь Дня семьи, любви и верности, Дня народного единства, в зеркальные даты. С начала года официально зарегистрировали отношения 2537 пар. Наибольшее количество свадеб пришлось на сентябрь — 289.

В этом году в загсах появилась традиция поздравлять отцов. Молодые родители принимали поздравления с рождением детей в преддверии Дня отца.

Также в этом году впервые провели онлайн-флешмоб «Любимая мама» в честь международного праздника Дня матери. Участники размещали в Instagram фотографии с мамами под хештегом #Любимая_мама.