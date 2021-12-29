Умер бывший футболист и тренер «Зенита» Станислав Завидонов

Бывший полузащитник и тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Станислав Завидонов умер в возрасте 87 лет. Об этом в среду, 29 декабря, сообщается на сайте «Зенита».

«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», -— говорится в сообщении.

Завидонов родился 14 октября 1934 года в Канске. В «Зенит» он пришел в начале 1957 года, после игр в высшем дивизионе за ленинградские «Трудовые резервы», за которые играл с 1954 года, проведя 33 матча и забив один гол. В составе «Зенита» спортсмен выступал на протяжении десяти сезонов (с 1957 по 1966 год), проведя 267 матчей и забив 31 гол.

В 1962 году футболист попал в список 33 лучших игроков СССР, заняв в нем первую строчку как сильнейший центральный полузащитник страны.

После завершения игровой карьеры Завидонов стал тренером и с 1988 по 1989 год возглавлял петербургскую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Затем на протяжении двух лет он занимал пост вице-президента футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге.