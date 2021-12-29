Накануне праздников в Японии образовались многокилометровые пробки

В Японии образовались пробки на десятки километров. В стране начались новогодние выходные дни, передает телеканал «Известия». На выезде из Токио затор на дороге длиной около 37 км. Подскочила и загруженность авиа- и ж/д-транспорта. В этом году выходные в Японии длиннее, чем обычно. Жители страны будут отдыхать с 29 декабря по 3 января включительно.

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