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Выживший при обрушении дома Ваня Фокин встретился со спасателями

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Ваня Фокин в канун Нового года встретился со спасателями. Мальчик вместе с семьей посетил музей пожарной охраны. Экскурсию для Вани провел его спаситель Петр Гриценко.

«Конечно, такие вещи не забываются. Несмотря на то что в моей жизни много было различных чрезвычайных ситуаций, эта — одна из тех, самых ярких, с тем результатом, который мы смогли сделать всей нашей командой МЧС России. В памяти осталось самое главное — спасенная жизнь Ванечки Фокина, которого мы смогли извлечь из этого завала страшного, и надеюсь, что у него будет долгая и счастливая жизнь», — рассказал заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС РФ Петр Гриценко.

Мальчика познакомили с техникой, рассказали о ее особенностях. Также гостям показали детский спектакль «Летучий корабль», сообщает телеканал «Известия». Ваня Фокин выжил при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Десятимесячный мальчик провел под завалами на сильном морозе больше суток.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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