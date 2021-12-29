На Сардинии предлагают арендовать недвижимость за €1

На Сардинии начали сдавать недвижимость за €1. Рекордно низкая ставка появилась в городе Оллолаи. Таким образом, в поселение вдали от моря хотят привлечь новых жителей. Изначально потенциальным съемщикам предложат 30 домов и 20 коммерческих помещений. В акции могут участвовать как итальянцы, так и иностранцы. Главное условие — подтвердить желание переезда, передает телеканал «Известия». Аренда в €1 будет взиматься в течение пяти лет. После акции цена недвижимости возрастет до рыночных €250. В 2018 году в Оллолаи объявляли распродажу недвижимости за €1.

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