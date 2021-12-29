В Санкт-Петербурге автобус въехал в здание театра во время спектакля

Автобус в Санкт-Петербурге въехал в историческое здание XIX века. Сейчас в Доме Таирова расположен театр «Приют комедианта», передает телеканал «Известия». Во время ДТП в театре шел спектакль. Автобус повредил фасад и сбил фонарь. Пресс-служба театра: в момент аварии людей на улице не было. Автобус задел несколько автомобилей, пострадавших нет.

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