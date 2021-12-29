Госдеп США выразил надежду на успешные переговоры с Москвой

Госдеп США надеется на успех переговоров с Россией в январе. Вашингтон намерен обсудить обеспокоенности обеих стран, передает телеканал «Известия». Предполагается, что главной темой станет деэскалация конфликта на востоке Украины. Штаты надеются на целую серию переговоров с Москвой. Кроме прямых встреч делегаций двух стран в планах США также проведение встречи Совета Россия–НАТО саммита по линии ОБСЕ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.