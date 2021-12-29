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Более 60 точек для запусков салютов в новогоднюю ночь организовали в Москве

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62 точки для запуска салютов подготовлено в Москве, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. В городе открыто 100 магазинов продажи пиротехнических изделий, передает телеканал «Известия». Требования к продавцам
и производителям изделий жесткие. Покупателям нужно обращать внимание на сертификат товара, на его срок годности и инструкцию на русском языке.

«После того как вы подожгли шнур, необходимо удалиться на безопасное расстояние, не пытаться разглядеть, что там, откуда вылетает. Естественно, если вы увидели, что шнур потух, это изделие надо утилизировать, потому что, как оно поведёт себя дальше, никому не известно», — рассказал заместитель начальника управления по гражданской защите Алексей Тарасов.

Нельзя приобретать пиротехнику в неустановленных местах, с рук, с машин, потому как есть риск вместо удовольствия оказаться в больнице.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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