В ДТП под Самарой погибли три человека

В результате ДТП с тремя легковушками под Самарой погибли три человека, еще два пострадали. Об этом сообщила областная прокуратура во вторник, 28 декабря.

«По предварительной информации, 28 декабря на 81-м км трассы Самара–Бугуруслан в районе села Федоровка произошло столкновение трех автомобилей: Lada Granta, Renault и Skoda. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и пострадали двое», — сообщили на сайте ведомства.

Для установления причин произошедшего прокуратурой организована проверка. На место аварии выехал прокурор Кинель-Черкасского района Анатолий Завалишин.

7 декабря в Волжском районе Самарской области в результате столкновения фургона ГАЗ и фуры MAN погиб человек. Авария произошла на 21-м км автодороги Самара – Большая Черниговка.