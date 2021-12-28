Аналитики JPMorgan призывают инвесторов покупать акции

Финансовый конгломерат JPMorgan призвал инвесторов больше рисковать и покупать акции. Аналитики объединения ожидают высокой капитализации бумаг в начале следующего года, передает телеканал «Известия». Банк считает, что так называемый эффект января будет более явным, чем ранее. По мнению экспертов, такую ситуацию спровоцировали опасения из-за штамма «Омикрон». Именно поэтому сейчас рынок перенасыщен акциями с высоким бета-коэффициентом. JPMorgan считает, что предложение сильно превышает спрос и можно этим воспользоваться.

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