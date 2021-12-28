Захвативший банк в Черногории сдался полиции

В Черногории мужчина, захвативший банк, сдался полиции. Ранее Эдин Бегзич заблокировал вход в отделение. Злоумышленник угрожал взорвать здание, передает телеканал «Известия». Гражданин сообщил, что вооружен пистолетом, «коктейлем Молотова». По официально неподтвержденным данным, оружия у мужчины не было. В бутылке вместо зажигательной смеси находилась вода. Бегзич требовал выплатить деньги сотрудникам компании. Мужчина является сыном бывших работников организации.

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