«Роснефть» признали лучшей российской компанией в ESG-рейтинге RAEX-Europe

Независимое европейское рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) признало «Роснефть» лучшей в нефтегазовой отрасли и включило ее в топ-5 российских компаний. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте «Роснефть».

Наиболее высокой оценки удостоились показатели нефтяной компании в сфере корпоративного управления. Аналитики отмечают, что положительное влияние на положение «Роснефти» в рейтинге оказало возросшее количество публикаций в СМИ по теме ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Например, согласно опубликованному в середине декабря рейтингу агентства «Интерфакс», компания стала лидером нефтегазовой отрасли России по упоминанию в контексте ESG-повестки в российских медиа.

В 2021 году в ESG-рейтинге RAEX-Europe приняли участие 155 российских компаний.

В середине декабря глобальная компания по предоставлению аналитических финансовых услуг и кредитных рейтингов S&P Global повысила отраслевой рейтинг «Роснефти» в области устойчивого развития S&P Global ESG Scores на 14 пунктов — до 68 процентилей (баллов). Особенно высокую оценку получили показатели компании в области деловой и корпоративной этики, раскрытия данных в области охраны окружающей среды и ее социальной деятельности.

В мае этого года «Роснефть» была признана лидером международного ESG-рейтинга Bloomberg среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли. Она улучшила свои позиции до 71,83 балла из 100. Инициативы компании в области ESG оценили и другие рейтинговые агентства. Так, российская компания уже второй год входит в список компаний — участниц группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области (ESG). Помимо этого, международное агентство Sustainalytics в апреле 2021-го дважды улучшило позиции «Роснефти» в своем рейтинге.

«Роснефть» публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) с 2007 года. Также компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития.

В декабре 2021 года «Роснефть» представила новую стратегию компании до 2030 года. Она учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии. Также в стратегию заложено снижение углеродного следа, в том числе и достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году.