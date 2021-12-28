Три новые перехватывающие парковки открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылись три новые перехватывающие парковки. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Парковки расположены у станций метро «Старая Деревня», «Рыбацкое» и у железнодорожной станции Царское Село. Они рассчитаны на 58, 77 и 89 машино-мест соответственно.

Как отмечает телеканал «78», все стоянки оснащены автоматизированным парковочным оборудованием, а также бесплатными велопарковками. Около 10% машино-мест предназначены для автомобилей, принадлежащих людям с ограниченными возможностями.

Стоимость парковки в дневное время составляет 25 рублей в час. Чтобы воспользоваться стоянкой бесплатно, необходимо припарковать авто с 6:01 до 20:00, воспользоваться общественным транспортом и оплатить поездку с помощью карты «Подорожник».

Сейчас на территории Петербурга действуют два десятка перехватывающих парковок на 1978 машино-мест.