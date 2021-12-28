Минздрав РФ включил в перечень препаратов для лечения COVID-19 «Мир-19»

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19. В перечень препаратов для лечения коронавируса включили «Мир-19», сообщает телеканал «Известия». Средство подходит пациентам, у которых болезнь протекает в средней степени тяжести. «Мир-19» можно применять в возрасте от 18 до 65 лет. Препарат противопоказан людям с коронавирусом в тяжелой форме. Лекарство создали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

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