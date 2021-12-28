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Памятник Салавату Юлаеву в Уфе не будут переносить на другое место

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В социальных сетях распространился слух о переносе в другое место памятника Салавату Юлаеву в Уфе, но директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данир Гайнуллин эту информацию опроверг.

По его словам, внешний облик и место монумента находятся под охраной федерального закона, согласно которому перемещение запрещено, передает «МедиаКорСеть».

«То, что создано руками скульптора С. Тавасиева и архитектора И. Гайнутдинова, должно оставаться в неизменном виде и на своем месте!» — подчеркнул Гайнуллин.

Ранее сообщалось, что памятник Салавату Юлаеву, установленный в Уфе в 1967 году, будут реставрировать прямо на площадке. Скульптуру снимут с постамента и поместят с правой стороны. Проектная документация одобрена Государственной историко-культурной экспертизой в Санкт-Петербурге. Памятник будет окрашен в сланцево-серый цвет, однако его художественный облик останется прежним.

Данир Гайнуллин пояснил, что на объекте культурного наследия будут работать аттестованные специалисты, а их квалификация будет тщательно проверяться Башкультнаследием перед выдачей разрешения.

Крен основания скульптуры за последний год увеличился до 11 мм, также замечена и осадка фундамента. В грунтах основания памятника начинаются опасные геологические процессы.

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