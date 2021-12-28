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Умер актер из «Бронзовой птицы» Виталий Быков

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На 81-м году жизни скончался актер Виталий Быков. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба белорусского Национального академического драматического театра имени М. Горького.

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«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — говорится в сообщении.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в латвийском городе Даугавпилсе. В 1964 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького работал с марта 1972-го.

На сцене Виталий Михайлович воплотил в жизнь более 60 образов, среди которых Гаврила («Горячее сердце» А. Островского), Черт («Птицы нашей молодости» И. Друцэ), Алексей Нестеров («Лошадь Пржевальского» М. Шатрова), Дональбайн («Макбет» У. Шекспира) и так далее.

Также актер снялся в большом количестве фильмов. Наибольшую популярность ему принесли роли в картинах «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974), «Знак беды» (1986), «В июне 41-го» (2003).

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