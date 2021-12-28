Умерла лауреат Букеровской премии Кери Хьюм

Новозеландская писательница Кери Хьюм скончалась на 75-м году жизни. Ее роман 1984 года «Люди-скелеты» получил Букеровскую премию. Об этом во вторник, 28 декабря, пишет газета The Washington Post.

Хьюм умерла в Ваймате на Южном острове Новой Зеландии, сообщила семья писательницы. Причина смерти не называется.

Роман «Люди-скелеты» Хьюм писала в течение 20 лет. В сюжете произведения она раскрыла темы личной и культурной изоляции, пишет «Газета.Ru».

«Для нее писательство никогда не было вопросом славы. Она всегда была рассказчиком. Речь не шла о блеске и гламуре, у нее просто были истории, которыми она могла поделиться», — заявил ее племянник Мэтью Салмонс.

В последние годы Хьюм проживала в Окарито, поселении на западном побережье Новой Зеландии, где она посвятила себя ловле мальков, рисованию и письму. Кроме того, она занималась написанием сборников стихов, рассказов и новелл.