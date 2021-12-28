Спасатели обнаружили пропавший в Удмуртии вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Один из членов экипажа погиб, об этом сообщил глава республики. Второй находившийся на борту сейчас в тяжелом состоянии. Поисковые работы завершены. Пассажир и пилот переданы бригадам скорой помощи, сообщает телеканал «Известия». Ми-2 вылетел с аэродрома Ижевска в понедельник днем. Вертолет осуществлял облет нефтепровода. Командир воздушного судна сообщил о внештатной ситуации. По факту ЧП проверку начали СК и транспортная прокуратура. К поиску были привлечены 300 спасателей и 80 единиц техники.

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