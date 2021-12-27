Ледовые переправы через Лену открыли в Иркутской области

На территории Киренского района Иркутской области открыли две ледовые переправы через реку Лена. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Один из зимников расположен на подъезде к поселку Алексеевск, другой – на автодороге Алымовка – Банщиково – Кондрашина. Грузоподъемность обеих переправ составляет 5 т.

Обслуживанием зимних дорог займется АО «Дорожная служба Иркутской области», Казачинско-Ленский филиал.

В общей сложности в Иркутской области этой зимой планируется открыть 51 ледовую переправу в 17 районах. Наибольшее количество будет сосредоточено в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.