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Пещера «Прощальная» в Хабаровском крае получила статус памятника природы

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В Хабаровском крае статус памятника природы регионального значения присвоили пещере «Прощальной», которая начала образовываться около 5 млн лет назад. Об этом губернатор Михаил Дегтярев написал в своем Telegram-канале.

С 2022 года режим охраны пещеры будет усилен. В зону наблюдения также попадет прилегающая территория. Экскурсии и туры для туристов-спелеологов будут разрешены при условии группового посещения с гидом, пишет ИА AmurMedia.

«Я подписал документ, который обеспечит с начала 2022 года усиление режима охраны уникального ландшафтного памятника природы краевого значения «Пещера Прощальная». Прощальная — самая крупная пещера на Дальнем Востоке. Она находится в районе им. Лазо на склонах правого борта долины р. Сагды-Селанка (правый приток р. Кафэ)», — написал губернатор.

В 1978 году пещеру открыла группа студентов Политехнического института. Они дали ей название в честь своего прощания со студенческой жизнью.

Образовываться пещера начала около пяти млн лет назад в условиях благоприятных для инфлюации поверхностных вод. Сегодня основной вход имеет ширину около 15 м, высоту – до 4 м. Глубина достигает 79 м. Пещера «Прощальная» — лабиринтового типа с целой системой подземных ходов и залов общей протяженностью 3,2 тыс. м. В ней встречаются кораллиты, сталактиты и сталагмиты. Нижний уровень заполнен водой, а на верхнем происходит интенсивное обрушение сводов.

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