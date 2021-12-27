ДТП с шестью автомобилями произошло в Новой Москве

Шесть автомобилей столкнулись на Киевском шоссе у деревни Мешково в Новой Москве в понедельник, 27 декабря.

«На 28-м км Киевского шоссе (в районе деревни Мешково) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте находятся оперативные службы. Движение в сторону МКАД ограничено», — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в этот день движение по Киевскому шоссе было перекрыто в обоих направлениях из-за загоревшегося грузовика, перевозящего сжиженный газ. Были задержаны автобусы №304, 304к, 309, 490, 1001, 1002 и 1031. Их маршруты временно изменили.