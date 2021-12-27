Российские космонавты на МКС готовятся к встрече Нового года

К встрече Нового года готовятся на орбите Земли. О подготовке к празднику рассказали российские космонавты, которые работают на МКС. На столе будут традиционные новогодние салаты, черная икра и мандарины. Точно не будет шампанского — алкоголь на станции категорически запрещен. По традиции, праздновать будут по времени стран, откуда члены экипажа станции, сообщает телеканал «Известия». А вот смотреть новогодний салют, скорее всего, не будут. Даже самый масштабный фейерверк с орбиты выглядит не так зрелищно, как на Земле.

«Салют виден и фейерверки, если конкретно смотреть в тот момент, когда это происходит. Но это не очень завораживающе, довольно большое расстояние, и это небольшие вспышки, которые сравнимы, может быть, когда непогода, когда молнии».

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