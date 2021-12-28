В МИЦ «Известия» обсуждают главные события в борьбе с онкозаболеваниями за 2021 год. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 28 декабря, проходит пресс-конференция главного внештатного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, директора МНИОИ им. П.А. Герцена Андрея Каприна.

Появились ли в 2021 году новые практики борьбы с онкологическими заболеваниями? Как пандемия COVID-19 повлияла на онкологическую службу? Как изменилась статистика? Какие новые стандарты оказания онкологической помощи и диагностики рака вступят в силу в 2022 году?