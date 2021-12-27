Чиновник Ростехнадзора попался на взятке при продаже лицензий

Заместитель начальника отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора (шестое управление Ростехнадзора) Андрей Лавринович задержан по делу о взятке. По данным «Известий», он занимался продажей лицензий в атомной области.

Вместе с Лавриновичем в совершении данного преступления подозреваются еще несколько человек. В их числе: заместитель генерального директора ООО «МАТЭК» Владимир Гинкин (компания в числе прочего проводит экспертизу, а также занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук) и посредник Максим Вакутин.

По имеющейся информации, Лавринович решил заработать на продаже лицензий в ноябре этого года. Для этого он обратился к Гинкину, предложив ему за взятку помочь компании «МАТЭК» заключать с организациями-соискателями договоры на проведение экспертизы документов, которые необходимы при рассмотрении вопроса о выдаче или продлении лицензии на осуществление деятельности.

Гинкин предложение Лавриновича поддержал. Они разработали план, согласно которому Гинкин искал организации, которым нужна лицензия в области атомной энергии, а Лавринович вместе с неустановленными пока пособниками из Ростехнадзора помогал в благополучном разрешении вопроса. Вакутин в данной схеме выступал в качестве посредника по передаче денег. При этом, согласно информации из открытых источников, Гинкин и Вакутин являются владельцами ООО «МАТЭК».

Между тем на сайте Хамовнического суда Москвы содержится информация об аресте Лавриновича. Он был взят под стражу еще 25 декабря.

Источник «Известий» отмечает, что в ближайшее время в деле могут появиться новые эпизоды.