Прямой эфир
Общество
Матвиенко заявила о возможной доработке закона о QR-кодах в общественных местах
Общество
Москвичей предупредили о приближении североатлантического циклона
Мир
Харрис призвала изменить избирательное право в стране ради демократии
Экономика
В России выдача кредиток в ноябре выросла на 14%
Общество
Стоимость поздравления от Деда Мороза выросла на 68% с 2018 года
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафах за несоответствующую тонировку
Мир
Южная Корея призвала КНДР начать 2022 год с сотрудничества
Политика
Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам
Происшествия
В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Общество
В Москве дополнительно закупят оборудование для борьбы с COVID-19

Матвиенко назвала цинизмом планы ЕС требовать компенсацию за импортозамещение

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021